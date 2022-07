Atentado contra la AMIA. Foto: NA.

Cuando se cumplen 28 años del atentado en la sede de AMIA, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y castigos a los responsables que, aún hoy, continúan impunes. Luis Czyewski, padre de Paola, una joven que integra la lista de los más de 80 fallecidos, reveló que su hija había asistido al edificio de la mutual por pedido suyo y de su esposa a colaborar con un trabajo del que formaban parte.

Tanto Luis como su pareja, y madre de Paola, Ana trabajaban como personal de la obra social y desarrollaban sus tareas cotidianamente en las instalaciones.

"Estamos en el punto cero con respecto a procesamientos y con quienes tengan que ver, pero hubo avances. Hoy se sabe quién decidió cometer el atentado, qué organización terrorista lo financió. Todo eso se sabe, lo que no podemos avanzar es con la indagatoria y el posterior seguimiento, porque esas personas, los iraníes acusados, no están dispuestos a someterse a la justicia argentina", enfatizó Czyzewski.

Momentos posteriores al atentado. Foto: archivo.

Doloroso recuerdo

En la misma línea, en diálogo con Antonio Fernández Llorente para la990, brindó detalles de la rutina familiar en la jornada en la que su hija perdió la vida producto de la explosión: "Fue un día lunes a la mañana, el día anterior se había jugado la final del mundial de fútbol en Estados Unidos, lo vimos en familia. Mi hija Paola lo vio conmigo y con Marcello. Le habíamos pedido a Paola que nos vinera a ayudar, no era empleada de AMIA, quienes trabajábamos ahí éramos mi esposa y yo, ella nunca había entrado, vino porque era su primer día de vacaciones. Nosotros éramos los auditores. La despertamos, con Ana ingresaron al edificio. Teníamos una oficina muy chiquita, y a Paola le pusieron un escritorio en el segundo piso. Ella bajó a buscar café, y como no había decidió pedir un cafe en un bar de la esquina. Bajó a pagarle al chico con el café, lo último que supimos es que ella estaba en el ascensor en el momento en el que se produjo la explosión y ella falleció como también el chico y los de seguridad".

Entrevista radial en la 990.

A pesar de que su esposa también se encontraba en el edificio al momento del atentado, logró sobrevivir dado que estaba en el ala de atrás del mismo enviando un fax. Según Czyzewski a explosión del coche bomba afectó de manera directa el acceso de calle Pasteur 633.

"Hoy es un día triste para los argentinos. Ojalá logremos que todos los que tuvieron algo que ver paguen por lo que hicieron. La pelea es para que tengamos un país mejor, más justo y sin impunidad", concluyó el padre, que a su vez se desempeña como abogado.

