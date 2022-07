Putin desafía a las potencias occidentales. Foto: EFE.

A medida que pasan los días, y desde el ya lejano 24 de febrero, la guerra en Europa del Este parece no tener final cercano. Sino todo lo contrario. El clima de tensión va en aumento y, con ese marco, es que ahora el presidente ruso, Vladímir Putin, redobla la apuesta y desafía aún más a las potencias occidentales.

El líder del Kremlin ha asegurado que las sanciones impuestas a su país como consecuencia de la guerra no van a ponerle freno a su avanzada y no harán retroceder a Rusia - según Putin, por "decenios"- en su desarrollo.

En su nueva afrenta al mundo entero, Putin afirma a los cuatro vientos que Rusia no quedará aislada del resto del planeta.

Afrenta mundial

Dijo el jefe máximo de Rusia: "Está claro que no podemos desarrollarnos al margen de todo el mundo. Pero no será así. En mundo actual es imposible levantar un enorme muro con un compás. Es simplemente imposible"; mientras que también subrayó que contra su nación "se emplean hoy de manera intencionada no simplemente restricciones, sino prácticamente el cierre total al acceso a productos extranjeros de alta tecnología".

"Es ahí precisamente donde intentan ponernos obstáculos para contener el desarrollo de nuestro país, pero nosotros no vamos a bajar los brazos ni vamos a desorientarnos o, como auguran algunos 'bien intencionados', retroceder decenios. Desde luego que no", lanzó amenazante Putin.

Ucrania atacada por Rusia. Foto: EFE.

Hacer frente a lo adverso

En el marco de sus declaraciones, Putin agregó que, considerando el "volumen colosal de dificultades" que afronta el país, se buscarán intensamente nuevas soluciones y se utilizarán de manera eficaz los "avances tecnológicos soberanos" y los productos de las compañías innovadores nacionales.

También llamó a crear mecanismos financieros para que las compañías rusas que crecen rápidamente puedan captar capital nacional para su desarrollo.

"Lo diremos francamente, el sistema financiero ruso no estaba preparado para suministrar medios a compañías que no tienen activo o grandes beneficios, pero sí un gran potencial de crecimiento", dijo.

