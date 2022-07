Paula Chaves encontró al motoquero. Foto: Instagram/chavespauok.

La conductora y modelo sufrió un desesperado momento el pasado miércoles junto a sus hijos en plena Panamericana cuando se estaba camino al sanatorio porque su hijo Baltazar estaba descompuesto. En ese momento, su hija más pequeña, Filipa, estaba teniendo una convulsión producto a unas pocas líneas de fiebre. Paula entró en desesperación y le pidió ayuda a la primer persona que pasaba por ahí: el héroe fue nada menos que un motoquero al buscó hasta el cansancio para agradecerle, ¡al fin lo encontró!

Así lo contaba ella:

“Hoy por suerte estamos bien… Ayer yendo a la guardia por Balta, que estaba muy caído por vomitar sin parar… Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó en el auto”, comenzó relatando en sus historias de instagram.

Luego en otra historia, siguió relatando: “Al grito mío por la ventana de ‘¡vení, ayudame, por favor! No solo me abrió camino en la Panamericana... Sino que cuando llegué a la guardia, me bajo del auto y dándole las llave del auto, le dije ‘atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entrarlo y cerrá el auto’ (la cantidad de indicaciones en 4 segundos es muy de virgo)”.

La búsqueda

Luego de que sus hijos se compusieron, Paula empezó una intensa búsqueda en sus redes sociales para dar con el héroe de su historia, el motoquero.

Paula Chaves en sus historias de instagram. Foto: instagram/chavespauok.

Gracias a la viralización que tuvo esta historia, dio con la persona que buscaba: “Creo que apareció. Gracias por cruzarte en nuestro camino NAHU @problemamio.22".

Paula Chaves encontró a su "héroe". Foto: instagram/chavespauok

Agradecida y compartiendo el perfil del joven, agregó: "Nahuel tiene 18 años. Le di a MI HIJO, mi celular y mi camioneta. Doy fe que es de confianza. Hace mensajerías. Vive en Don Torcuato y está buscando laburo”.

