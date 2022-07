River presentó oficialmente a Pablo Solari. Foto: NA.

River anunció este lunes oficialmente la llegada del cuarto refuerzo, el delantero Pablo Solari, quien arriba proveniente de Colo Colo de Chile y firmó contrato hasta diciembre de 2026.

La institución de Núñez cerró al atacante de 21 años a cambio de cinco millones de dólares por el 60 por ciento del pase, mientras que tendrá una cláusula de salida de 20 millones de la misma moneda.

Pablo Solari, nuevo refuerzo de River Plate ✅



¡BIENVENIDO! ⚪❤️⚪ pic.twitter.com/yehybjPras — River Plate (@RiverPlate) July 18, 2022

“Estoy feliz, estoy triste. Son muchas emociones de verdad porque doy un gran paso en mi carrera pero me va a costar y me está costando soltar esta camiseta. Le agarré un cariño muy especial, el cariño que me brinda la gente es incondicional y siempre voy a estar agradecido, de por vida”, había expresado Solari al despedirse del conjunto chileno.

Y agregó: “Fueron diez minutos desde que me enteré hasta que reaccioné, son muchas emociones, muchas sensaciones juntas que por ahí es difícil de explicar. Estoy contento por mí y mi familia que fueron bastante ansiosos y me llamaban a cada rato. Gracias a Dios se pudo concretar y eso es lo importante”.

En esa línea, insistió: "Estaba almorzando con mi novia y cuando me avisaron me largué a llorar por todo el sacrificio y todo lo que luché para llegar a este momento. Dar este paso en mi carrera me llena de orgullo”.

De esta manera, se convirtió en la cuarta incorporación del plantel después del mediocampista Rodrigo Aliendro (Colón de Santa Fe), el colombiano Miguel Borja (Junior de Barranquilla) y el regreso del delantero Lucas Beltrán (también del "Sabalero).

Solari viene de jugar tres temporadas con Colo Colo y en total disputó 71 partidos, anotó 16 goles, dio 11 asistencias y ganó dos títulos, la Copa Chile 2021 y la Supercopa de Chile 2022.

