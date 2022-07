Barby Franco "reveló" el sexo de su hijo sin querer. Foto: instagram/barbaritafranco21.

Barby Franco y Fernando Burlando transitan un momento muy especial esperando la llegada de su futuro bebé.

La modelo contó en el programa "Socios del Espectáculo", que ya saben el sexo pero que por ahora no quieren contarlo, “Ya sabemos el sexo, sabemos todo, pero por ahora lo voy a guardar para mí, para nosotros. Estamos re felices. Se dio todo natural”, remarcó.

Sin embargo, en "La Noche del Domingo" -y en medio de un un ida y vuelta con el conductor Mariano Iúdica-, sin querer a Barby se le escapó el sexo del bebé que esta esperando.

Barby Franco. Foto: Instagram/barbaritafranco21

La frase de Barby

"¿Como estas?", comenzó indagando Iúdica, a lo que ella responde "Muy bien, ¿vos?", entre risas y baile.

Acto siguiente Iúdica le señala la panza y le dice: “A ver cómo está eso...”, “¡Uy! De una semana a la otra…”

Barby lo interrumpe y le responde: “Está prendida, prendido fuego. Prendida fuego”.

En ese mismo instante fue que se dio cuenta el desliz de comentar el sexo del bebé, y para arreglar los dichos inmediatamente agregó: “No sabemos qué es todavía”.

Pero Mariano no la ayudó en nada, “No, ya sabés. Ya se te escapó. Se te acaba de escapar recién”, entre risas. “Qué bol…, no me quiero pisar más sola porque bueno, la semana que viene lo vamos a decir juntos”, replicó ella.

