Horacio Rodríguez Larreta. Foto: NA.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se metió e lleno en la discusión por cuestiones sensibles para la sociedad toda en los tiempos que corren. Entre otras cosas, se refirió al accionar de determinados grupos de poder en el país y ha criticado duramente a los “intermediarios” de los planes sociales en Argentina.

En el mismo sentido, Rodríguez Larreta sostuvo claramente que “hay que tener pelotas para defender las cosas importantes”.

Así se expresaba el jefe comunal de CABA: “Lo primero que hay que sacar a los intermediarios de los planes sociales. No es razonable, no puede ser que los planes sociales, la ayuda de los que necesitan, la decida una organización social política que no es el Estado, que nadie los votó”.

En el marco de una entrevista por televisión, Rodríguez Larreta también reconoció que, pese a que “hay organizaciones que hacen muy buen trabajo”, hay “muchas otras que son intermediarios”.

Así, el funcionario insistió con que “otorgar el plan es una responsabilidad del Estado” y rechazó profundamente que la misma sea delegada una organización social “que la usa políticamente”.

Clara postura

“Que vos puedas tener un control externo, me parece muy bien. Pero la responsabilidad es del Estado y eso es indelegable”, manifestó y agregó: “Hoy se le ha delegado la responsabilidad a organizaciones sociales que después usan el darte o no el plan para apretar a la gente que vaya a las marchas”.

“¿Vos tenés coraje para meter en cana a todos estos turros que han estafado gente con los planes?”, le preguntó el conductor del programa Baby Etchecopar.

“Yo tengo coraje para meter a todos los delincuentes, que obviamente, la justicia tiene que decir quiénes son. Hay que tener pelotas para defender las cosas importantes”, lanzó el jefe de Gobierno porteño.

Finalizaba diciendo Rodríguez Larreta: “Como también hay que tener pelotas para enfrentar al Gobierno nacional cuando me cerró todas las escuelas de la Ciudad. Le dije que no y mantuve las escuelas abiertas cuando todo el país las tenía cerradas. Nos la bancamos y demostramos que se podían tener las escuelas abiertas y no hubo más contagios en la ciudad”.

