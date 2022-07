Horacio Rodríguez Larreta. Foto: NA.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, participó este martes por la mañana del tradicional corte de cintas de la Exposición Rural y volvió a tocar un tema muy sensible. Así, se refirió a la movilización de organizaciones sociales previstas para este miércoles y consideró que "una de las grandes maneras para ir descomprimiendo y reduciendo el impacto de los cortes es que no haya intermediarios" entre el Gobierno y los beneficiarios de planes sociales.

"Seguimos insistiendo en que hay que replantear el sistema de planes sociales: no puede ser que haya organizaciones que intermedien, que condicionen a la gente, que la obligan a ir a la marcha", manifestó.

Asimismo, Rodríguez Larreta reclamó "mayor colaboración del Gobierno nacional para que controle los ingresos a la Ciudad" y evite el paso de las caravanas de los movimientos sociales.

Clara postura

Rodríguez Larreta sostuvo claramente que “hay que tener pelotas para defender las cosas importantes”.

El jefe comunal de CABA: “Lo primero que hay que sacar a los intermediarios de los planes sociales. No es razonable, no puede ser que los planes sociales, la ayuda de los que necesitan, la decida una organización social política que no es el Estado, que nadie los votó”.

También reconoció que, pese a que “hay organizaciones que hacen muy buen trabajo”, hay “muchas otras que son intermediarios”.

