Marcelo Gallardo, River, conferencia.. Foto: captura de video Canal 26.

Marcelo Gallardo, técnico de River, convocó una conferencia de prensa que generó expectativa en el mundo millonario, ya que el domingo pasado se retiró en silencio tras el empate ante Vélez.

Tras el empate 2 a 2 sobre la hora del “Fortín”, el “Muñeco” decidió suspender la rueda de prensa posterior al encuentro por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Me sorprendió la expectativa que se ha generado por una simple conferencia. No he hablado en los últimos partidos y correspondía dialogar con ustedes. Después de muchos años y de cambios, de varias situaciones que han existido en cuanto a armados de planteles, uno de los objetivos de este semestre no hemos podido cumplirlo", manifestó Gallardo ante la prensa.

Y añadió: "Lejos estamos de pensar que todo está terminado por no haberlo conseguido. Se empieza a especular sobre algunas cosas y se generan falsos comentarios, no hay crisis acá y no la van a encontrar".

En esa línea, insistió tajante: "Mi permanencia se construyó a partir de muchísimos años y no depende de un resultado. Es algo mucho más sólido que eso. El hincha quiere ganar y ha sentido cierta desilusión, pero no se confunde y no se deja llevar por los intentos de desestabilizar interna y externamente".

Se trata de una manera de actuar habitual en el DT, quien prefiere estar más sereno y declarar en el momento indicado. Ese momento, según su criterio, será este martes, cuando desde las 13 brinde la conferencia.

Marcelo Gallardo, técnico de River. Foto: NA.

Solari, nuevo refuerzo

Este lunes, Gallardo recibió una gran noticia: el delantero Pablo Solari, procedente de Colo Colo, de Chile; fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de River.

El atacante de 21 años llegó a cambio de u$s5 millones por el 60% del pase. Ahora, su cláusula de salida es de u$s20 millones de la moneda estadounidense.

