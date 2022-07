Lionel Messi, futbolista. Foto: NA.

La posible llegada de Lionel Messi a la MLS de Estados Unidos en el corto plazo "depende de él y su voluntad", afirmó un directivo del Inter de Miami, una de las franquicias que empezó a competir hace poco en el fútbol de ese país.

Se trata del español Xavi Asensi, Director General de Negocios de Inter y ex director comercial de Barcelona, donde coincidió con el rosarino: "Queremos tener a los mejores jugadores del mundo y Messi creo que es el mejor de la historia. A partir de aquí, es cosa suya. Nosotros queremos ser la referencia del fútbol en Estado Unidos".

El sueño de Beckham

Además, remarcó que la directiva, encabezada por el inglés David Beckham, pretende que "cuando se hable de fútbol en Estados Unidos lo que venga a la cabeza sea el Inter. Con una buena gestión y con una buena ubicación -como Miami, que atrae dinero- se puede hacer. Es una ciudad atractiva desde muchos puntos de vista: el de la calidad de vida, el aspiracional, el impositivo y el cultural. Y la posibilidad de que Leo Messi llegue a Miami ayuda mucho a todo esto".

"Leo no se puede comparar con ningún otro futbolista, come aparte. Está él y después vienen los demás", añadió. Messi, de 35 años, afrontará en el corto plazo su segunda temporada en el París Saint Germain, con el Mundial de Qatar en el medio. Si no renueva el vínculo quedaría con el pase en su poder en junio del año próximo.

Noticias relacionadas