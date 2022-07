Horacio Rodríguez Larreta y Nicolás Pino realizaron el tradicional corte de cinta en La Rural. Foto: NA.

El tradicional corte de cinta y bautismo del primer animal que llegó para abrir el 134° Exposición de la Rural se realizó este martes en el predio de Palermo. En el acto estuvieron presentes Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Horacio Rodríguez Larreta e integrantes de la Mesa de Enlace.

En este sentido Nicanor Cotilerio, primer animal que pisó la Rural, estuvo al frente del acto en donde el Jefe de Gobierno y el Presidente de la Sociedad Rural hablaron para los medios. Allí y luego de dos años en el que el evento estuvo interrumpido por la pandemia de Coronavirus Pino se mostró se mostró emocionado por el regreso a la presencialidad en años complicados.

Palabras autorizadas

"Acá estamos en Palermo, en la casa del campo", expresó Nicolás quien también le agradeció la presencia de Larreta y sus colaboradores que estuvieron presentes. Allí también destacó el lazo de amistad que se formó entre los integrantes de la Mesa de Enlace a no mucho más de un año de haber asumido como presidente.

Por último, Pino dio cifras respecto de lo que será esta nueva exposición que durará desde el 21 al 31 de julio: habrá 400 expositores, 2.500 animales inscriptos, 200 conferencias, más de 500 reuniones de negocios con empresarios internacionales. A su vez indicó que en esta ocasión La Rural significó una inversión de más de 500 millones en donde se dio lugar a 9.000 puestos de trabajo.

En un cálculo aproximado, se informó que que estos 10 días de exposición podrían equivaler a un ingreso de 18 mil millones de pesos para el país.

