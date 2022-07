Ricky Diotto habló sobre el incidente de su hija. Foto: redes sociales.

En "La noche del domingo", el programa que se emite por América, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sufrió un peligroso episodio arriba de una moto y que podría haber terminado en tragedia.

Sucedió que Giovanna, de seis años, acompañó a su madre a participar del programa como ya ha hecho otras veces hasta que ocurrió lo impensado. Mientras la canción "Súbete a mi moto" sonaba de fondo, Iúdica comenzó a leer la publicidad no tradicional (PNT), la menor jugaba arriba del vehículo y lo aceleró, en ese momento salió disparada entre cámaras y productores. "¡Agarrala! ¡Agarrala!", atinó a decir Iúdica, mientras Callejón gritaba preocupada.

Finalmente, las personas que estaban en el estudio lograron detener la moto y agarrar a la nena, quien no sufrió ninguna herida.

Los dichos de Ricky Diotto

La ex pareja de Callejón y papá de Giovanna, también opinó sobre el riesgo que corrió su hija: "Estaba viendo el programa. Son cosas que pasan... qué va a ser...", empezó en una entrevista con Socios del espectáculo. "Me asusté, por suerte Mariano (Iúdica) con el oficio que tiene la remó", reconoció y aseguró que en todo momento estuvo en contacto con su ex pareja.

Ricky junto a su hija.

El descargo de María Fernanda Callejón

La actriz se vio obligada a hablar tras la repercusión que tuvieron los hechos:

"En un principio iba a ser yo la que se iba a subir a la moto, pero Gio me insistió tanto que se lo permití ¿qué podía pasar? Era una moto eléctrica, debe ser por eso que no oí el motor encendido y por eso accedí a que subiera".

Y concluyó diciendo: "Lo que sucedió ayer fue muy peligroso. Para Giovanna fue una aventura, pero pudo haber terminado mal. Ella está sana, me dice que la pasó súper bien y que se siente feliz por haber ganado. De solo acordarme me paralizo, pero confío que más adelante nos vamos a reír de esto".

