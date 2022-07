Pánico en un tren de España. Foto: NA.

Un tren tuvo que detener su recorrido tras quedar en medio de un incendio forestal provocado por la ola de calor que enfrenta España. El hecho ocurrió en la zona de Zamora-Puebla de Sanabria, una de las provincias a las que más alcanzó el fuego.

La unidad se dirigía este lunes desde Madrid hacia la ciudad de Ferrol cuando debió detener la marcha. Este episodio causó pánico entre los pasajeros, quienes se encargaron de filmar el momento y publicarlo en redes sociales.

En las imágenes se puede ver al tren detenido en medio de las llamas que se asomaban desde ambas ventanas del transporte.

Las personas arriba del ferrocarril comenzaron a pedir explicaciones sobre lo que estaba pasando. “¿Qué está haciendo?”, comentó un turista asustado por la situación que estaba viviendo.

Luego de unos minutos el tren comenzó a circular nuevamente para completar su recorrido hasta la ciudad de Ferrol. Sin embargo, a los pasajeros no se les comunicó por los parlantes de la unidad que era lo que pasaba.

Sin explicaciones

Según informaron medios europeos, los usuarios del ferrocarril tampoco recibieron información ni explicaciones sobre el hecho luego de bajar del tren.

“Daba miedo ver cómo se reproducía el fuego. En un instante, empezó a arder un sitio nuevo. Era cuestión de segundos. Se hizo de noche de repente. Dentro se podía oler el humo”, comentó uno de los pasajeros.

“El viento hacía que se reprodujera como por esporas. Cuando dejabas de mirar a un lado de la ventanilla para mirar por el otro, ya había otro foco”, explicó Francisco Seoane, otro pasajero, a los medios.

Los incendios forestales continúan causando caos en España y distintos puntos de Europa a causa de la ola de calor que afecta al continente. En la provincia de Zamora fallecieron dos hombres debido al fuego.

Hasta el momento, más de 22 mil hectáreas fueron alcanzadas por las llamas en España. Como consecuencia miles de personas debieron ser evacuadas de sus hogares.

