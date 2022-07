Oscar Ruggeri. Foto: NA.

Oscar Ruggeri, ex jugador y campeón mundial con la Selección argentina, se mostró dolido por las situación económica que viven algunos ex jugadores que conformaron los planteles laureados en 1978 y 1986, y apuntó contra la AFA por dejarlos en el olvido.

"Me pongo loco cuando hay jugadores que por muchas necesidades tienen que hacer esto: desprenderse de una ropa o de algo con lo que hicimos tan grande a este país, a la Argentina", dijo en ESPN cuando sus compañeros le hablaron de la situación de Miguiel Oviedo, que integró el plantel del 78 y actualmente se desempeña como recepcionista.

En el mismo sentido, reclamó: "¿Tenemos que salir nosotros a ver si podemos hacer algo para ayudar? ¿Y nuestros dirigentes qué mier... hacen? Cobran un montón de plata por esa estrella que vos le metiste acá. Entonces, reconocenos".

No es la primera vez que el ex defensor se manifiesta de forma pública y de distintos temas actuales, algo que le generó críticas hacia su figura, y ante ello redobló la apuesta: "Sí, quiero que me la den (la plata). Ahora voy a exigir yo".

"El predio (de Ezeiza) se llama Grondona, no tenemos una foto que nos identifique cuando pasan los turistas... Un mural de los campeones del mundo del 86 o del 78", remarcó.

Lejos de dar un respiro a la situación, Ruggeri fue más allá y contó que cuando era jugador, él y sus compañeros cobraban un viático de 25 dólares por día y denunció: "Se llevaba la plata la AFA". "Hoy nos depositan un dinero que si lo llegan a ver es el hazmerreir de todo. Ni para la obra social nos alcanza. Dios mío, con todo lo que hicimos", lamentó el ex futbolista de 60 años.

"Devuélvannos todo lo que dejamos en el camino, de familia, amigos y de todo, para jugar para la Argentina. Porque jugábamos con el corazón, no jugábamos por plata. No nos importaba nada. Ni que hablar el premio que nos dieron, no existía", siguió.

"Yo les reclamo: ¡téngannos bien, viejo! Chiqui Tapia, es tu obligación tenernos bien a los campeones del mundo. Pongan a una oficina y empiecen a llamar a todos los del 78 y del 86 a ver quién está mal. Empiecen ayudando a esa gente, no tirándole una limosna, ayudando como corresponde", propuso.

Finalmente, dejó en claro que los reconocimientos deben hacerse hoy ya que mañana podría ser tarde: "Nos estamos muriendo. No me vengan después con homenajes, paren el fútbol, minuto de silencio... Cuando ya te moriste, ya te moriste. Hacelo en vida, a mí dámela en vida".

