Una jueza del estado de Delawere dio lugar al pedido de Twitter y fijó el juicio contra Elon Musk para octubre de este año. En el mismo se tratará la decisión del empresario multimillonario de bajarse del acuerdo para comprar la red social.

La magistrada del Tribunal de la Cancillería de Delawere, Jude McCormick, argumentó su decisión a raíz de que la acción del fundador de Tesla y Space X generó una “nube de incertidumbre” sobre la empresa. “Cuanto más se retrase, mayor será el riesgo”, aseguró McCormick, quien se especializa en este tipo de disputas legales de grandes compañías del mundo.

El conflicto por la compra

El conflicto entre Twitter y Elon Musk comenzó cuando el multimillonario decidió echar atrás su promesa de compra de la red social por U$S44 mil millones. Ante esto, Twitter solicitó que se realice un juicio acelerado para septiembre. A pesar de que Musk propuso que se estire al 2023, el tribunal impuso que sea octubre.

“Es un intento de sabotaje. Está haciendo todo lo posible para hundir a Twitter”, lanzó el abogado de la red social, William Savitt, tras la marcha atrás de Musk. Y agregó que su acción y los tuits contra Twitter le generaron daños a la empresa.

Musk tomó la decisión de no comprar la red social, porque consideró que la compañía no le dio la información necesaria sobre la cantidad de cuentas falsas que hay en Twitter. También explicó que se debió a que no despidieron a altos directivos y a un amplio grupo de desempleados, según habían acordado.

Sus abogados aseguraron que su defendido no tiene intenciones de causarle problemas a la red social. Además, explicaron que el pedido para postergar el juicio fue porque necesita más tiempo.

