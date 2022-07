Lionel Messi, futbolista, PSG. Foto: Twitter.

Con un bombazo de Lionel Messi, el Paris Saint Germain -con todas sus figuras- venció por 2 a 1 al Kawasaki Frontale de Japón, en el primer partido amistoso de la gira que realiza el equipo francés por el país asiático.

El partido se jugó en el Estadio Nacional de Tokio, ubicado en el jardín exterior del Santuario Meiji, y contó con una multitud de fanáticos locales.

A los 32 minutos del primer tiempo, Messi encaró a la defensa japonesa, remató cruzado y la pelota -tras desviarse en un defensor- ingresó al arco en la apertura del marcador para el conjunto parisino.

Your browser does not support the video element.

Nueva camiseta

El PSG estrenó la nueva camiseta que sólo utilizará en los partidos de visitante y que fue presentada en las ultimas horas: se trata de un homenaje al 50mo. aniversario que cumple este año el estadio Parque de los Príncipes de Paris.

En el segundo tiempo y tras una asistencia de Messi (luego reemplazado por Mauro Icardi), el PSG aumentó el marcador a los 28 minutos a través de Kalimuendo Muinga.

El equipo japonés reaccionó y descontó a los 35 por intermedio de Yamamura.

El próximo sábado, a las 7 (hora argentina), el Paris Saint Germain jugará frente al Urawa Reds Diamonds, en el Saitama Stadium; y el lunes 25 -también a las 7- cerrará su serie de partidos amistosos en Japón contra el Gamba Osaka en el Panasonic Stadium.

Noticias relacionadas