Boris Johnson. Foto: NA.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se despidió este miércoles del Parlamento con un "hasta la vista, baby", en su última intervención ante la Cámara de los Comunes antes de dejar el poder el próximo septiembre.



Johnson presidió hoy su última sesión de control en la cámara baja, donde recibió una ovación de su grupo parlamentario mientras abandonaba la sala por última vez como primer ministro.

Al despedirse, el político "tory" destacó que ser jefe de Gobierno ha sido el "gran privilegio" de su vida y calificó de "misión cumplida" haber materializado el Brexit, superado la pandemia de la covid y afrontado la amenaza rusa en Ucrania.

Las razones de su retirada

Johnson, que dimitió el pasado 7 de julio después de que más de 50 miembros del Gobierno renunciasen en protesta por su gestión, parafraseó al personaje de Arnold Schwarzenegger de la película de ciencia ficción "Terminator 2: el juicio final" (1991), al concluir la sesión con la frase en español "hasta la vista, baby".



También recomendó a su sucesor en el cargo -que se conocerá el próximo 5 de septiembre, tras el receso de verano- que mire "hacia adelante" y defienda "la libertad y la democracia".

Antes, el líder laborista, Keir Starmer, admitió que la relación entre el primer ministro y el líder de la oposición "no es fácil", pero que le deseaba a él y a su familia "lo mejor para el futuro".



El presidente de la Cámara, Lindsay Hoyle, le deseó también a Johnson y a su familia todo lo mejor. "Hemos pasado por muchos momentos oscuros en esta cámara, como durante la pandemia", dijo Hoyle y le rindió tributo por la forma en que actuó durante esa crisis sanitaria.



El presidente, no obstante, admitió que los diputados tendrán diferentes puntos de vista sobre el legado de Johnson y que esas opiniones se conservarán "con pasión". Asimismo, Johnson no quiso pronunciarse sobre los candidatos que aspiran a sucederle pero resaltó que la población ha tenido la oportunidad de observar los "talentos" que tienen en los recientes debates televisivos.



En la votación interna del Partido Conservador de esta tarde, se podrá conocer a los dos candidatos que se someterán en las próximas semanas a la votación de los afiliados a la formación -unos 160.000- de cara a la declaración del ganador en septiembre.



Los tres aspirantes que quedan son el antiguo ministro de Economía, Rishi Sunak; la titular de Exteriores, Liz Truss, y la secretaria de Estado de Comercio, Penny Mourdant, si bien se da por casi seguro que Sunak quedará entre uno de los dos finalistas.



Johnson se marchará en septiembre del poder después de que su liderazgo fuera centro de las críticas por diversos escándalos, sobre todo por las fiestas en la residencia de Downing Street durante la pandemia.

