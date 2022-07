Natalia Oreiro regresa a la TV. Foto: NA.

Natalia Oreiro tiene casi tres décadas de trayectoria en los medios argentinos, y ahora debutará como conductora en la TV de la mano de ¿Quién tiene la máscara?, el nuevo reality de Telefe. Se trata de la adaptación local de The Masked Singer, un formato internacional que surgió en Corea del Sur y se replicó en más 40 países con éxito.

Estarán presentes figuras del mundo del espectáculo que deberán cantar ante las cámaras disfrazados de pies a cabeza con trajes elaborados sin dar indicio de quién se trata. "Veinticuatro famosos participan de este desafío, con su voz y actitud preservando su identidad dentro de sofisticados disfraces y procurando no ser descubiertos para continuar en el certamen. Natalia será la encargada de moderar la interacción entre los participantes y los investigadores, quienes, a través de especulaciones, intentarán descubrir el secreto mejor guardado. ¿Quién es la máscara?", adelantó el canal, sin confirmar la fecha de debut.

Natalia Oreiro conducirá "¿Quién es la máscara?". Foto: instagram/nataliaoreirosoy.

Los realities que encendieron la pantalla de TV

Luego del período de pandemia, los realities calentaron la pantalla de Telefe. Sin ir más lejos, la tercera temporada de La Voz Argentina, con la conducción de Marley y Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y el dúo Mau y Ricky en el jurado, fue el programa más visto de 2021, y actualmente, la cuarta entrega, es uno de los programas más vistos.

MasterChef Celebrity con sus tres temporadas no quedaron atrás, lideraron las mediciones. Lo que respecta de Bake Off, no cumplió las expectativas de la señal el año pasado, pero también tuvo un buen rendimiento. Como si esto fuera poco, se espera que en septiembre debute una nueva edición de Gran Hermano, con Santiago Del Moro a la cabeza.

Noticias relacionadas