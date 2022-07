Instagram, redes sociales. Foto: NA.

En la era de las redes sociales, se han vuelto muy común la necesidad de descargar el contenido para guardarlo o usarlo como queramos. Afortunadamente, en este 2022 surgió un nuevo descargador de Instagram gratuito que busca garantizarle al usuario la mejor experiencia de uso y acabar con la situación de tener que soportar cientos de anuncios y ventanas emergentes. ¡Al fin!

En esta nota te mostramos cada una de sus funciones para que lo conozcas y puedas empezar a usarlo cuanto antes:

Descargador gratuito, simple y seguro

Hay muchos descargadores de Instagram, pero ninguno como SSSGram.

En solo 30 segundos la herramientas guardará el material que se desee: esta poderosa plataforma permite descargar contenido 100% online y de forma gratuita, simple, segura e ilimitada. El veredicto es claro, SSSGram es la mejor de su tipo y no existen dudas que se convertirá en la más popular del mundo en poco tiempo. De hecho, el número de usuarios que utilizan este descargador, crece aceleradamente. ¡Sumate!

Sus mejores cualidades

⦁ Mejor calidad en cada descarga (no disminuye la calidad original del video/foto).

⦁ No tiene limitaciones en el número de descargas, es 100% gratuito.

⦁ Funciona desde cualquier dispositivo (Android, iOS, Windows…).

⦁ Página segura y protegida con cifrado SSL.

⦁ No contiene ventanas emergentes ni anuncios publicitarios.

SSSGram no tiene rival si de descargas en línea de Instagram se trata, su punto más fuerte es la calidad y seguridad que te ofrece. En la misma línea podés convertir los videos descargados a MP3, es decir, obtener solo el audio sin disminuir su calidad. Si querpes hacerlo, te recomendamos utilizar MP3Converting.com y cuyo proceso es muy simple: subí el video de Instagram a la plataforma, seleccioná la opción de convertirlo a MP3 y descargalo.

Cómo descargar fotos, videos, reels e stories

No importa si nunca usaste un descargador de Instagram; con SSSGram no necesitás tener ningún tipo de experiencia. Su interfaz está diseñada de forma intuitiva para que conozcas todo el proceso de descarga sin ningún inconveniente.

Recordá que podés descargar fotos, carruseles, videos, IGTV, reels o stories en la mejor calidad posible y sin arriesgar la seguridad de tu equipo. Para hacerlo, solo debés seguir estos simples pasos:

Paso 1: Abre la app de Instagram, busca el post y copia su enlace

Podés hacerlo desde la opción de los tres puntos en la parte superior del post, al ingresar debés seleccionar “copiar enlace” y listo.



Paso 2: Abrí SSSGram, pega el post y procesalo

Pegalo en la barra identificada, para procesarlo solo tenés que presionar sobre el botón azul en la parte derecha y listo.



Paso 3: Confirmá la descarga del archivo

Al aparecer el post en la página de SSSGram, tenés que presionar sobre el botón naranja “Descargar”. La descarga comenzará automáticamente. Solo unos segundos serán suficientes para completarla.



Al probar SSSGram para descargar fotos de Instagram, videos, reels u stories, no cabe la menor duda de su superioridad. No hacen faltan análisis rebuscados o promesas poco creíbles, es la mejor opción de la actualidad y promete serlo por mucho tiempo. ¡Es la única en unificar de forma gratuita, los mejores atributos de calidad, seguridad y rendimiento!

