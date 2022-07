Dólar. Foto: NA.

El dólar libre vuelve a subir este miércoles y alcanza un nuevo récord nominal de precios. La divisa es ofrecida a $317 para la venta, con un alza de 16 pesos en el día (+5,3%). En el transcurso de julio alcanza un aumento de 79 pesos o 33,2 por ciento.

Con un dólar mayorista que sube solo 24 centavos, a $129,38, la brecha cambiaria se extiende a 145 por ciento. En cuanto a las paridades bursátiles, el dólar “contado con liquidación” a través del bono Global 30 (GD30C) tocó los $312 a las 11:30 horas, para asentarse en los 308 pesos. El dólar MEP con el bono Bonar 30 (AL30D) llegó a un récord de $302 y ahora es negociado a 300 pesos.

Banco Central

En tanto, el Banco Central registra un saldo negativo en sus intervenciones en el mercado de cambios: perdió unos US$ 891 millones en lo que va de julio.

Pero en el acumulado de 2022, sumó compras netas en la plaza mayorista por unos US$ 951 millones, muy por debajo de los más de US$ 7.400 millones que logró captar en el mismo período del año pasado. Las reservas internacionales brutas cayeron el martes en US$ 150 millones y finalizaron en US$ 39.863 millones.

Noticias relacionadas