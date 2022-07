Micaela explotó contra Nicole. Foto: redes sociales.

Nicole Neumann se encuentra de vacaciones junto a su pareja, Manu Urcera, y sus hijas en San Martín de Los Andes. Pero lo que parecía una estadía tranquila terminó en escándalo por un video que publicó la modelo en redes sociales y que enfureció a Mica Viciconte.

Resulta que Nicole compartió una historia en Instagram donde se la ve a Sienna, una de sus hijas, que le costaba caminar por un cerro peligroso. En el video se la escucha a ella reirse mientras la filmaba.

“¿A dónde te metiste, Sienni?” , "Cuidado, ¡no te caigas por favor!", se la escucha decir a Nicole en la grabación. Lo que esto resulto gracioso para ella, a muchos no les cayó en gracia. La acción causó la furia de Viciconte, la actual de Fabián Cubero y padre de las nenas.

Your browser does not support the video element.

Nicole Neumann de vacaciones con sus hijas en el sur.

Micaela Viciconte explosiva en las redes

Las peleas entre las modelos no dan brazo a torcer, y fue Micaela quien esta vez salió al cruce contra la ex mujer de Cubero, cuestionando el video de Sienna:

Viciconte furiosa en redes contra Neumann. Foto: captura instagram/micaviciconte.

"Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae de ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Se consciente”, posteo en una historia de intagram.

Luego siguió en otra historia haciendo referencia a lo que se muestra en redes diariamente: "somos comunicadores y tenemos que ser responsables de lo que hacemos y decimos. Acá se termina el tema para mi".

Nicole no respondió a los dichos y compartió un video de su novio Manu, muy divertidos:

“Quiero escuchar mis exigencias, estoy practicando para cuando lleguemos a sacar los pases, voy a decir ‘Sí, hola, ¿cómo están? Soy el novio de Nicole. No le gusta hacer fila”, dijo él.

Y luego siguió en tono de burla: “Me podrán dar los pases gratis y no hacer fila por favor, que en la pista no quede nadie con ella. No al maltrato animal, no quiero ver ningún perro atado a un trineo. Comida vegana, por favor… Después no quiero esperar para estacionar y que haga calor, de 20 a 25 grados, ¿puede ser? ¡Le gusta esquiar en manga corta!”.

Noticias relacionadas