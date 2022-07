Alex Rodriguez y Jennifer. Foto: EFE.

Pasaron más de dos años de la pelea entre JLo y Alex. Ahora el ex jugador de béisbol salió a hablara pocos días de la boda de su ex y Ben Affleck. Fue a través de la revista "The Martha Stewart Podcast", donde se sinceró y contó como se siente luego de separarse de la artista y como lleva su actual vida.

El deportista no tuvo reparos en hablar de cómo se siente tras el paso de tiempo y aseguró que es “feliz y saludable”. En la entrevista que le hizo Stewart, aseguró que: "no se arrepentía de nada" sobre decisión de separarse de JLo.

"La vida es buena. Soy muy afortunado. Me despierto todas las mañanas y agradezco a Dios por mi salud, por mis hermosas hijas, que ahora tienen 17 y 14 años. Ese es mi enfoque número uno en la vida”, agregó.

Alex Rodriguez ex de JLo. Fotos: instagram/arod.

La relación con Jennifer

Ellos comenzaron la relación en el 2017 y se comprometieron dos años después. Plantearon una boda que nunca pudo ser concretada gracias a la pandemia y luego confirmaron su separación.

“La pasamos muy bien. Pero lo más importante es que siempre ponemos a los niños al frente y en el centro de todo lo que hacemos. Esto es lo que les diré sobre Jennifer, y les dije a algunos de mis colegas aquí el otro día, ella es el ser humano más talentoso con el que he estado”, expresó.

Luego siguió: “Gracias a Dios, no tengo arrepentimientos. Mira, lo pasamos muy bien. Más importante aún, siempre pusimos a los niños al frente y en el centro de todo lo que hacíamos. Esto es lo que les diré sobre Jennifer, y se los dije a algunos de mis colegas aquí el otro día, ella es el ser humano más talentoso con el que he estado, la más trabajadora y creo que la mejor artista del mundo hoy en día”.

Y para finalizar, eligió a la cantante: “Es la trabajadora más dura que hay, la mejor intérprete y artista en vivo que existe en el mundo”.

