La familia Trump despide a Ivana en un funeral en Nueva York. Foto: EFE.

Donald Trump, y toda su familia, asistieron al funeral de Ivana Trump en Nueva York. Se trata de la primera esposa del ex presidente estadounidense, y madre de tres de sus hijos, quien falleció la semana pasada a los 73 años.

El servicio tuvo lugar en la iglesia católica de San Vicente Ferrer, en Manhattan, y a él acudieron no solo los tres hijos de la pareja -Donald Jr, Eric e Ivanka- sino también muchos otros miembros del clan, incluida la actual esposa del magnate neoyorquino, Melania Trump; su hijo Barron y la hija que Trump tuvo con Marla Maples, Tiffany.

Ivana Trump, la primera esposa del expresidente estadounidense. Foto: EFE.

Varios de ellos tomaron la palabra durante el acto para recordar a la exmodelo y empresaria, que emigró de Checoslovaquia a Estados Unidos y que en 1977 se casó con Trump, formando una de las parejas más populares de la jet set neoyorquina durante aquella época.

Ivana tenía 73 años. Foto: EFE.

"Era la personalización del sueño americano. Era una fuerza de la naturaleza", la recordó hoy en el funeral su hijo Eric, según recoge el diario New York Post.

"Nos trató a los tres (hijos) con puño de hierro, pero también con un corazón de oro", dijo el hijo mediano de la pareja, que se divorció en 1992 en medio de un gran escrutinio mediático tras la aventura de Trump con la actriz Marla Maples, con quien este se casaría un año después.

Ivana después de Trump

Ivana, que decidió quedarse con el apellido de su primer marido, desarrolló a partir de entonces una carrera polivalente en la que lanzó líneas de ropa, joyas y productos de belleza, escribió varios libros y colaboró en revistas.

Su muerte tuvo lugar el pasado jueves y, según las autoridades, habría sido resultado de una caída en las escaleras de su lujosa vivienda en Nueva York.

