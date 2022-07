Choque de ambulancia. Foto: NA.

Fue un momento espeluznante. Y todo quedó registrado en cámara de seguridad. Una imagen impactante circuló en las redes sociales en las últimas horas. Se trató de un impactante choque de una ambulancia contra un peaje en India que dejó como saldo a cuatro personas fallecidas.

El video fue captado el miércoles pasadas las 16 en Udupi, en el distrito costero de Karnataka, por una cámara de seguridad de la zona y se viralizó por todo el mundo.

Según se puede observar, la calzada estaba húmeda y resbaladiza. El personal que trabajaba en el peaje estaba desesperado por correr unas vallas de plástico que impedían el paso de los vehículos: se notaba que sabían que pasaría la ambulancia.

Si bien llegaron a sacarlas, el vehículo, que venía a una alta velocidad, perdió completamente el control e impactó contra una de las cabinas. En la acción, dos asistentes médicos, un paciente y un empleado perdieron la vida.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. El momento del choque. Video: NA.

Personas heridas

Además, resultaron heridas varias personas, entre ellas una que se encuentra en estado crítico. Dos sujetos tuvieron que ser hospitalizados por lesiones graves en la cabeza.

De acuerdo a lo que informó Times of India, la ambulancia estaba trasladando a un paciente de 45 años desde un hospital privado ubicado en Hannavar hasta un centro asistencial de Udupi.

Noticias relacionadas