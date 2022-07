Ley de Electromovilidad. Foto: DTV.

Legisladores nacionales de distintos bloques políticos analizaron el proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, presentado por el Poder Ejecutivo. El proyecto de Ley promueve incentivos y objetivos a 20 años para impulsar en Argentina la utilización de tecnologías de menor impacto ambiental para la movilidad.

Gabriela Lena, diputada del Bloque UCR-Entre Ríos, consideró: “En términos generales es algo en lo que tenemos que avanzar (en relación a la electromovilidad), son temas como los de nanotecnología y las nuevas tecnologías, que nos vienen llevando nuestro país para adelante”.

En tanto Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos-Córdoba, expresó: “Nosotros, dentro de las potencialidades que tenemos como país, justamente es una enorme cantidad de litio a procesar, la posibilidad de seguir cuidando el medioambiente es fundamental”.

Proyecto de Diputados. Video: DTV.

También, el diputado destacó el ámbito de la educación y la formación en dichos temas, mencionando la importancia de “Aprovechar el conocimiento que surge de tener personal especializado por la promoción que se viene haciendo de carreras de ingeniería”.

Trabajo en Comisiones. Video: DTV.

El escenario que viene

De aprobarse el proyecto, a partir del año 2041 no podrán venderse más vehículos de combustión interna en todo el territorio nacional, y la nueva ley obligaría también al Estado Nacional a respetar cuotas de eléctricos en la reposición de la flota oficial y en el recambio de la flota de autotransporte de pasajeros.

Del lado de la demanda, el proyecto establece la creación de un Bono Verde en forma de descuento directo sobre el precio de un vehículo y el equipo de recarga, además, los vehículos eléctricos no sumarán en la base imponible para el cálculo del impuesto a los bienes personales.

