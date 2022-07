Ricky Martin, cantante. Foto: EFE.

Hubo importantes novedades en el escándalo judicial que envuelve al artista Ricky Martin, quien fue denunciado por incesto por su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, en Puerto Rico.

Ahora se supo que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivó este jueves el caso contra el músico después de que el demandante pidiera dejar sin efecto la orden de protección emitida contra el cantante.



Contra el cantante pesaba una orden de protección en base a la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica, que había sido concedida ex parte el pasado 2 de julio tras la demanda de su sobrino.



En un comunicado, el equipo legal del artista explicó que el caso se archivó "a petición del querellante, quien acompañado de su abogada, la licenciada Jessica Bernal, expresó su intención de dejar sin efecto la orden que él mismo solicitó".

La denuncia de su sobrino



Dennis Yadiel Sánchez, de 21 años, alegó en su momento que mantuvo una relación sentimental con Ricky Martin durante siete meses y que, tras la ruptura, su tío lo intimidó y se acercó en varias ocasiones a su hogar.



"Ricky Martin y su equipo legal insistieron en que no había veracidad en las alegaciones hechas contra él, confianza que quedó confirmada con el resultado de la audiencia de hoy", agregó la nota.



Tras emitirse la orden de protección, el intérprete de grandes éxitos musicales como "La copa de la vida", "La mordidita" y "Livin' la Vida Loca" aseguró en redes sociales que las alegaciones de su sobrino eran "totalmente falsas" y que enfrentaría el proceso judicial "con la responsabilidad" que le caracteriza.



El cantante participó en la vista de hoy de forma virtual y estuvo representado por los abogados Joaquín Monserrate Matienzo, Carmelo Dávila y Harry Mansanet.



El abogado Marcos Rivera explicó a Efe a las puertas del tribunal que esa primera orden ex parte que se expidió en contra del cantante era "provisional" y su duración dependía de la audiencia de hoy, cuando se escuchara la versión de Ricky Martin.



El mediático caso atrajo a numerosos periodistas, locales y extranjeros, que hicieron guardia ante el tribunal pese a la inclemente lluvia, pero no a seguidores del artista.



La semana pasada, surgieron además informaciones en algunos medios de comunicación que apuntaban a una posible condena de hasta 50 años de cárcel contra el cantante en caso de que fuera declarado culpable de incesto.



Al respecto, su equipo legal reiteró hoy en el comunicado que "hubo muchos titulares sensacionalistas sobre este asunto que simplemente no correspondían de ninguna manera con los hechos".



"Este siempre fue un asunto puramente civil y, como acaba de concluir el Tribunal, no fue más que reclamos desafortunados de un ciudadano. Estamos contentos de que nuestro cliente vio que se hizo justicia y ahora puede continuar con su vida y carrera", subrayaron los letrados.

Ricky sigue con sus presentaciones

Ricky Martin se presentará este viernes y sábado en un concierto junto con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el legendario Hollywood Bowl.



Cabe mencionar que Dennis Yadiel Sánchez denunció el pasado martes haber recibido llamadas con amenazas de muerte si hablaba en la vista, unos hechos que están bajo investigación policial y de los que no han trascendido más detalles.



Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos.

