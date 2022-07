Alberto Fernández junto a Mario Adbo Benítez, en la llegada a la cumbre del Mercosur. Foto: Presidencia.

Alberto Fernández, presidente de la Nación, habló en la cumbre del Mercosur en Paraguay: “Me tocó gobernar en el peor momento de la historia”, aseguró. Además pidió una “refundación” del bloque que integran la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Alberto Fernández dijo que quiere que la situación por la que atraviesa el mundo “sirva para algo” y pidió estar “más unidos que nunca”: “Somos un continente que damos cátedra al resto del mundo, en materia institucional, en materia de Derechos Humanos” y llamó “a fundar otro Mercosur para trabajar juntos y que todos los países sean más potentes”.

En plena tensión entre la Argentina y Uruguay por la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de acelerar el tratado de libre comercio con China, Alberto Fernández planteó: “No me niego en nada a analizar lo que mi amigo Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos”, y dijo que el acuerdo con China deberían “hacerlo todos juntos”.

Fundar "otro Mercosur"

Durante su intervención, el jefe de Estado argentino invitó al resto de Estados miembros de bloque a "fundar otro" Mercosur, en aras de garantizar su cohesión "de una vez y para siempre", al tiempo que se mostró comprensivo con las demandas de sus homólogos de Uruguay y Paraguay, debido a las "asimetrías" existentes con Argentina y Brasil.

En ese sentido, Fernández manifestó su intención de debatir la "flexibilización" del Mercosur propuesta por su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, siempre y cuando ese debate se produzca con el consenso de los Estados miembros.

"No me niego a analizar todo lo que haya analizar, porque me doy cuenta de que vivo en un mundo que está cambiando y que en ese cambio estamos en la cornisa, y no quiero que ninguno de nosotros se caiga de la cornisa. Quiero que todos sigamos transitando juntos este tiempo y lo superemos juntos", sostuvo el presidente argentino.

Noticias relacionadas