Alberto Fernández, presidente argentino, protagonizó un tenso cara a cara con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, por el tratado comercial que Uruguay planea avanzar con China. El contrapunto se llevó a cabo en la cumbre del Mercosur que se está desarrollando en Paraguay.

"En este escenario tan difícil, lo único que pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí, porque todo eso es de corto aliento", aseveró el mandatario durante su intervención en la sesión plenaria de la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se celebra en Paraguay de forma presencial.

"Si existiera la oportunidad de que China tenga un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no lo analizamos juntos, por qué no vemos la factibilidad juntos? Porque va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil, va a ser mucho más fuerte ese acuerdo", agregó Fernández.

Lacalle Pou, aseguró que su país avanzará en la negociación que tiene con China para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) y avisó a sus socios en el Mercado Común del Sur (Mercosur) que la idea es "ir todos juntos".

"En breves días nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el TLC y por supuesto que avanzada esa etapa lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur e ir todos juntos", dijo durante su discurso en la cumbre de jefes del Mercosur y sus Estados asociados.

Fundar "otro Mercosur"

Durante su intervención, el jefe de Estado argentino invitó al resto de Estados miembros de bloque a "fundar otro" Mercosur, en aras de garantizar su cohesión "de una vez y para siempre", al tiempo que se mostró comprensivo con las demandas de sus homólogos de Uruguay y Paraguay, debido a las "asimetrías" existentes con Argentina y Brasil.

En ese sentido, Fernández manifestó su intención de debatir la "flexibilización" del Mercosur propuesta por su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, siempre y cuando ese debate se produzca con el consenso de los Estados miembros.

"No me niego a analizar todo lo que haya analizar, porque me doy cuenta de que vivo en un mundo que está cambiando y que en ese cambio estamos en la cornisa, y no quiero que ninguno de nosotros se caiga de la cornisa. Quiero que todos sigamos transitando juntos este tiempo y lo superemos juntos", sostuvo el presidente argentino.

Tratado con China

Luego, Lacalle Pou avisó que seguramente Uruguay avance en Tratados de Libre Comercio con otros países y aclaró que, en caso de que eso suceda, "inmediatamente" le avisará a los socios del Mercosur como lo hizo cuando comenzó a trabajar en un tratado con China.

El uruguayo también hizo alusión a las palabras que dijo su par argentino, Alberto Fernández, quien habló pocos minutos antes que él.

"Me quedó resonando en el discurso del presidente Fernández un concepto que lo repitió un par de veces que es el concepto de protegernos", explicó.

