Joe Biden. Foto: NA.

Tras haber dado positivo en las pruebas de covid-19, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó este jueves un video donde aparece con buena cara y asegura que se encuentra bien .

Vestido con un traje azul marino y en un balcón de la Casa Blanca, el mandatario dijo en la grabación, de 21 segundos, que sus síntomas son leves, tal y como había anunciado anteriormente su portavoz, Karine Jean-Pierre.

"Hola gente, supongo que ya lo habrán oído, esta mañana di positivo en las pruebas de covid-10", comenzó Biden en el video, publicado en su cuenta de Twitter y donde recordó que ha recibido las dos dosis de la vacuna de covid y otras dos de refuerzo.

"Aprecio sus preguntas y preocupaciones, pero estoy bien. Estoy trabajando mucho y continuaré haciéndolo. Entretanto, gracias por su preocupación, mantengan la fe, todo va a ir bien", apuntó.

Anteriormente, el presidente había asegurado en un tuit que se encontraba "fenomenal" y publicó una foto suya sentado en su despacho sonriendo.

Biden agradeció el apoyo recibido y apuntó que acababa de telefonear a los legisladores de Pensilvania Bob Casey y Matt Cartwright, así como a la alcaldesa de Scranton, Paige Gebhardt Cognetti, para disculparse por no haber podido trasladarse hoy allí, como tenía previsto.

Incluso se permitió bromear, dado que él es de Scranton: "Acabo de llamar al senador Casey, el congresista Cartwright y la alcaldesa Cognetti (y a mis primos de Scranton) para disculparme por haberme perdido el evento de hoy. ¡Me mantengo ocupado!", escribió.

El mandatario tenía previsto viajar hoy a Pensilvania para pronunciar un discurso en la universidad de Wilkes anunciando medidas para reducir la violencia con armas de fuego.

De acuerdo con el protocolo de la Casa Blanca, que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en inglés), Biden continuará aislado mientras dé negativo y no volverá a sus tareas de forma presencial hasta entonces.

La Casa Blanca prometió actualizar a diario los datos sobre el estado de salud del presidente mientras este sigue trabajando.

La unidad médica de la Casa Blanca, además, informará a todos los contactos cercanos del dirigente, incluidos los miembros del Congreso y de los medios de comunicación con los que se runió ayer, así como a otras personas, durante su viaje a Massachusetts.

El último test que se había hecho Biden y que había dado negativo fue el pasado martes.n Tanto la primera dama, Jill Biden, como la vicepresidenta, Kamala Harris, dieron negativo este jueves en los tests de covid. Con información de EFE

