Mario Pergolini, ex dirigente de Boca. Foto: NA.

Mario Pergolini, ex vicepresidente de Boca, volvió a la carga contra Juan Román Riquelme en medio de la crisis institucional y deportiva que atraviesa el club.

"¿Querés llorar? Te paso el partido de ayer. Mamita...", comenzó el presentador de radio en su programa, en el cual se refirió a la caída del Xenieze frente a Argentinos Juniors.

Posteriormente, el ex vicepresidente le apuntó a Riquelme y la comisión directiva de la entidad de la Ribera, algo que no es la primera vez que sucede ya que tuvieron varios cruces tras su renuncia en marzo de 2021 por diferencias con el ex futbolista.

"Sabés que si me decías que un equipo de Riquelme iba a andar así... hubiésemos pensado otra cosa. No es por hablar de Riquelme, pero si le dabas para armar un equipo, te armaba uno de lujo, no sé. Por cómo hablaba de fútbol Riquelme, la verdad. Y no hagan esa cosa estúpida de la discusión de lo defiendo o no. Acá es netamente futbolístico. Desde que está el en Boca, el equipo no juega a nada. Ayer pateó al arco una vez sola en 90 minutos", criticó.

Además, Pergolini que conformó la fórmula electoral junto a Jorge Amor Ameal en las elecciones de diciembre de 2019, cuestionó las formas en las que fue designado como entrenador Hugo Ibarra: "No sabemos (hasta cuándo dirigirá). Según Ameal es para siempre, según Bermúdez es temporal. En la misma conferencia de prensa es según a quién escuchás".

"Nos quedan 18 partidos con Ibarra y un año y medio con Riquelme, OK. Que Dios nos bendiga", sostuvo de forma irónica.

Lejos de bajar los decibeles a las críticas contra la actual directiva, posó su opinión en la nueva indumentaria y disparó por la falta de sponsors: "Por Dios, pónganle una publicidad a esa camiseta, sufro. Te juro que sufro. Siento como que pierdo plata. Siento que me van sacando plata todo el tiempo".

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca y Hugo Ibarra. Foto: Twitter.

¿Candidato en 2023?

Por último, Pergolini de 58 años no descartó presentarse como candidato de cara a las elecciones de 2023, aunque descartó una posible alianza con el ex presidente Daniel Angelici: "No, no es una cuestión de nombres. Yo no creo que Angelici pueda volver, por lo menos, en lo inmediato".

"No es como la política nacional. Un club es manejado por muchas agrupaciones con mucha gente que quiere participar y sin la unión de todos ellos. La verdad es que es ridículo, porque se necesita consenso y ser participativo, no tiene sentido llegar a un club y decir: ‘Ahora voy a hacer lo que a mí se me antoja’, porque si no terminás como muchos clubes, que terminan con marchas", analizó.

"Entonces solo de la unión de los que quieran hacer de Boca algo más que ver si se gana o no un torneo, hacerlo grande y llevarlo adelante. El deporte va a cambiar, ya no hay tanta gente viendo fútbol", sentenció.

