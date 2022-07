Riesgo País en Argentina. Foto: Canal 26.

En un jueves negro para los mercados argentinos y mientras el dólar experimentó fuertes subas en todas sus variantes, el Riesgo País trepó hasta los 2.838 puntos.

Los bonos derivados del canje que realizó Martín Guzmán acumularon en el año caídas superiores al 40% y ese deterioro provocó un nuevo incremento de 1,6% en el índice que mide JP Morgan.

Con este resultado y ante la mirada pesimista de los mercados internacionales, nuestro país se ubica como la segunda región con mayor riesgo país detrás de Venezuela.

Riesgo País más alto del mundo

La falta de respuestas a la crisis financiera por parte del Gobierno acentuó la incertidumbre y los inversores internacionales cada vez están más convencidos que uno de los próximos pasos en materia financiera por parte de la Argentina será una nueva reestructuración de su deuda soberana.

En tanto, los ADR también cerraron en rojo en línea con el mercado internacional de bonos. El índice elaborado por JP Morgan, le cierra las puertas al país al mercado de crédito internacional y explica el mayor problema que afronta el Gobierno: la falta de confianza.

Riesgo País más alto de América

