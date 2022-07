Accidente en moto. Foto: captura video.

Alex Silva Peres es un joven de 19 años, oriundo de Brasil y protagonista de un accidente que se volvió viral y del que no va a olvidarse nunca. El joven terminó siendo arrastrado por un autobús con el que chocó en el barrio de Sao José, en Belford Roxo, Río de Janeiro y el casco le salvó la vida.

El hecho sucedió el pasado 18 de julio y según relató él mismo, iba en su moto a la panadería cuando en una curva se cruzó con un autobús que pasaba. Intentó frenar, pero la rueda de la moto resbaló y Alex salió disparado.

El video

En el video se puede ver como terminó atrapado entre las ruedas del autobús, que lo arrastró. “Ahí estaba Dios”, afirmó Alex a Globo tras el accidente. Detalló que “cuando paró el autobús estaba mareado. No podía respirar. Poco a poco me recuperé”.

El video muestra al joven levantarse y quitarse lo que quedó de su casco. “Me volví a tirar al piso para recuperarme”, recordó.

Finalmente, Alex se levantó y se dirigió a casa. Vale recordar que en Río es obligatorio usar casco.



“Cuando vieron las imágenes se angustiaron. Fui al hospital, me hicieron una radiografía y no me rompí nada. Fue más bien un susto”, cerró.

