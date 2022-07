La ministra de Economía, Silvina Batakis. Foto: NA.

El economista y titular de FIEL, Daniel Artana, consideró que para calmar la tensión cambiaria es necesario un "shock fiscal" y cerrar la brecha con una devaluación "un poco más fuerte".

"Hace falta un shock fiscal, ajustando el gasto, y que el Gobierno tome alguna medida en el mercado cambiario para que se cierre la brecha con una devaluación un poco más fuerte", sostuvo.

Pero aclaró que "si no se arregla la cuestión política, no se puede avanzar con la economía. Hay un Gobierno que no quiere ordenarse. Tiene algunos integrantes que creen que el jolgorio de la emisión es bueno para la actividad económica".

Sobre la ministra

Para Artana, la ministra de Economía, Silvina Batakis, "es consciente de que la situación es muy delicada y por eso anunció un ajuste de caja. Acá se necesita que el Gobierno se ordene y apunte a reformas estructurales. Pero el problema es que el kirchnerismo piensa que se puede fugar hacia adelante".

En declaraciones al programa Esta mañana, de Radio Rivadavia, el economista consideró que al Poder Ejecutivo "les tocó bailar con una fea y no estaban acostumbrados porque siempre tenían un Banco Central lleno de reservas. Pero con precios de exportación excepcionales, como los de la soja, no les alcanzó. Eso marca la magnitud de los horrores que se han hecho en materia de política económica".

Con respecto a la tensión que se vive en el mercado cambiario, estimó que autorizar un dólar para el turismo extranjero, medida que podría aplicar el Gobierno, no provocaría una oferta adicional de divisas.

"Lo que hay que buscar son medidas que bajen el déficit fiscal, ya que al parecer lo que encontró Batakis era mucho peor de lo que esperaba. El Gobierno devalúa cada vez más rápido el dólar oficial, pero viven corriendo de atrás. Creo que se necesita algo más contundente que anunciar un ajuste de caja", enfatizó.

