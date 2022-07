Un grupo de activistas interrumpieron la Exposición Rural.

Un grupo manifestantes con banderas que rezaban "Acceso a la tierra YA", irrumpió en la Exposición Rural de Palermo mientras tocaba la orquesta estable del Teatro Colón en la pista central del predio. Según se observa en el video, encendieron bengalas y fueron abucheados por el público. Después de unos segundos, el personal de seguridad los retiró a la fuerza hacia un costado de la pista.

El evento regresa a la Ciudad de Buenos Aires luego de dos años de ausencia por la pandemia del coronavirus y con el slogan “Volvimos. Volvé. Habrá una gran cantidad de actividades para disfrutar en familia y conocer de cerca toda la tecnología agropecuaria.

Your browser does not support the video element.

La exposición

La Expo Rural contará con más de 2.500 animales de las más destacadas razas y especies: equinos, aves, ovinos, camélidos, caprinos. Dentro de los datos más relevantes es que vuelven los porcinos que no estuvieron presentes en la edición 2019 y que se recibe a dos razas que nunca estuvieron en la expo: la equina Ardenes, y la ovina Santa Inés. Además, en cada pabellón habrá tótems con un código QR para descargar los catálogos informativos de los animales.

Sin embargo, el dato negativo es que por la crisis que atraviesa el sector, por primera vez no estarán las vacas lecheras.

En la muestra habrá más de 400 expositores: la maquinaria agrícola más moderna, pistas para manejar camionetas 4x4 y una completa oferta de gastronomía autóctona.

Mostrando su lado más federal, 14 provincias serán parte de esta nueva edición. San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chubut, Tucumán, Salta, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego traerán al público lo mejor de sus tradiciones y productos típicos.

Noticias relacionadas