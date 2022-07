Ricardo Gareca, director técnico. Foto: NA.

Un piloto de avión peruano protagonizó un emotivo momento al agradecerle al entrenador Ricardo Gareca por su paso por la Selección de aquel país en un vuelo en el que el "Tigre" se disponía a viajar hacia la Argentina.

En la antesala del viaje, el piloto aprovechó la ocasión para hablarle a Gareca, quien además se llevó un aplauso del resto de los pasajeros en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Emotivo momento

"Adicional, quería dedicarle unas palabras al señor Ricardo Gareca, de un peruano, hincha de la selección peruana", señaló el piloto antes del despegue.

Y añadió: "Agradecerle por estos siete años vividos, donde nos devolvió la ilusión al llevarnos a un Mundial después de 36 años. Llevarnos a una final de la Copa América y romper rachas que eran casi imposibles. Muchas gracias profe y acuérdese que siempre las puertas de nuestro Perú estarán abiertas para usted".

Gareca se despidió en los últimos días de la Selección de Perú después de no haber llegado a un acuerdo con la Federación por la renovación de su contrato.

