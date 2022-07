Alex Caniggia. Foto: NA.

Desde que se convirtió en un personaje recurrente en los medios argentinos, primero de la mano de Marcelo Tinelli, luego con varios escándalos mediáticos y con su participación en otros realities, Alex Caniggia siempre se mostró como un joven adinerado y altanero. Y en los últimos años, a raíz de la separación de sus padres, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, siempre se mostró muy crítico con el exfutbolista.

Sin embargo, tras convertirse en finalista de El hotel de los famosos, el programa que conducen Pampita y el Chino Leunis en eltrece, el joven de 29 años se animó a mostrar su sensibilidad en pantalla. "¿De dónde sentís que sacaste esa naturaleza competitiva, de ganar, de ser como un gladiador, de dónde viene?", quiso saber el conductor en una entrevista mano a mano. Y Alex sorprendió con elogios al "Pájaro": "Yo creo que eso viene de genética. Bueno, mi viejo, que es un gran campeón, un crack".

La relación con su familia

Y lejos de los insultos que la ha dedicado al deportista, que actualmente está en pareja con Sofía Bonelli, contó cómo es su relación. "Como papá, para mí, el mejor papá, obviamente, lejos. Es serio, no te voy a mentir, medio cara de verg... Cuando jode, jode. Pero normalmente es más serio. Mi vieja es más loquilla", explicó con humor.

Mientras que al referirse a Nannis, destacó su presencia permanente en su crianza: "Ella es muy parecida a mí, así alegre, jodona, todo el rato. Me crio mi vieja al cien por cien, obvio que mi viejo también, pero viajaba, entonces, obviamente, estaba más tiempo con mi vieja. Una madre impresionante, que siempre estuvo para mí ahí, y nada, la amo mucho". Además, reveló que cuando le contó a su madre que estaba dispuesto a entrar al reality de eltrece, la mediática lo animó a compitiera hasta convertirse en el ganador, título que se disputará con Martín Salwe, el participante más polémico del certamen.

Por último, le dedicó unas cálidas palabras a Charlotte, su hermana melliza. "La amo a la ‘sis’. Es lo más, es como mi otra mitad", manifestó con ternura. Pero de su hermano mayor, Axel Kevin, que es el más reservado de su familia, no habló. Semanas atrás, había hecho explosivas declaraciones contra el pintor: "Le chupa un huevo todo, pero es un bohemio cheto. Le decís de ir a un lugar a comer y te dice que es una ver... es alto careta, no sabés cómo se viste. Se manda a hacer él los trajes con flores, capaz rojo con dragones blanco y negro", le contó a sus compañeros y a Alex no le cayó nada bien y lo hizo explícito en sus redes sociales. "Quiero desmentir todo lo que se ha dicho sobre mí, ya que se realiza exclusivamente con la única finalidad de ensuciar y dañar mi imagen personal", escribió.

