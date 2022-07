Más de la mitad de las personas que cambiaron su DNI son menores de 29 años. Foto: NA.

Los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) indicaron que 528 personas cambiaron su DNI a “no binario” en reconocimiento de su identificación de género. Estas cifras se dieron a conocer a un año del decreto que implementó el Gobierno Nacional.

En el informe se destaca que más de la mitad de las personas que cambiaron su DNI son menores de 29 años, pero también estuvo la oficialización de un ciudadano mayor de 60 años.

El 55,5%, es decir 293 personas, tiene entre 18 y 29 años y se destaca que hay 40 menores de edad que tienen entre 10 y 17 años que hicieron la modificación. Mientras que en el segmento de entre los 30 y 39 años se realizaron 135 trámites.

Como era de esperarse la mayoría de los cambios se realizaron en los lugares urbanos y céntricos del país como: Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Nequén, Córdoba y Santa Fe.

“Este es un paso que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que sea. Es eso lo que realmente tenemos que conseguir y lograr. Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos, no es lo que necesita saber", había manifestado Alberto Fernández en el acto de presentación del decreto hace un año.

Para aquellas personas que decidan modificar su documentación de identidad les aparecerá una X en la parte de “género”. Esta letra fue designada para las personas “no binarias”: “No binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino, independientemente de su nacionalidad o estatus de migrante, refugiado o apátrida”, se explica.

Cómo es el trámite

Los ciudadanos que quieran realizar dicho cambio podrán acercarse a cualquier sede de la RENAPER, en cualquier delegación de los registros civiles o en las representaciones consulares de la República Argentina en el exterior. En tanto, las personas extranjeras que residan en la Argentina pueden hacerlo ante la Dirección Nacional de Migraciones.

Para que se complete el trámite es necesario llevar la partida de nacimiento previamente rectificada y su DNI vigente.

