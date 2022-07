La criticaron por su atuendo. Foto: captura de pantalla.

Erika Díaz, una tiktoker de 22 años es enfermera y decidió postear un video antes de ir a trabajar al centro médico. Sin embargo, enseguida se arrepintió de la decisión por la cantidad de críticas que recibió por un look que muchos internautas consideraron “inapropiado”.

Después de graduarse de la universidad de Texas, la joven comenzó a desarrollarse como personal de la salud. Para ejercer su profesión utiliza un ambo azul de mangas cortas común y corriente, y unos pantalones largos, no obstante, su uniforme le queda tan ajustado que le marca la figura y eso no les gustó a los usuarios de TikTok que expresaron su firme desacuerdo en la red social.

El descargo

Junto a las capturas que compartió, Erika escribió alguno de los comentarios que recibió, como por ejemplo, “¿Por qué utilizás tu ambo así? Es inapropiado”. Pero las críticas no solo fueron esas, la joven fue víctima de cientos de comentarios como “Simplemente podría comprar un tamaño un poco más grande, no es gran cosa”.

Erika Díaz explicó que la forma del uniforme se acomoda a su cuerpo natural y no puede cambiarlo. “Lo siento, pero cuando usas una talla XXS, es difícil encontrar uniformes médicos que te queden bien”, manifestó.

“Solo como aclaración, soy baja y pequeña, todos pueden decir que mi cuerpo es falso todo lo que quieran, pero no lo es, pregúntenle a mis problemas de espalda”, se descargó en su mensaje y dejó en clara su postura: “Literalmente trabajo en dos empleos, soy voluntaria y sigo estudiando. Estoy dedicando mi vida a mejorar la de los demás y las opiniones de cualquiera son irrelevantes”.

