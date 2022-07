Alberto Fernández. Foto: NA.

En medio de un complejo momento económico y social, el presidente Alberto Fernández afirmó que necesita a "todos movilizados" y subrayó que no le van a "poder torcer el brazo".

"Los necesito a todos movilizados, porque es la oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a poder torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes", sostuvo el mandatario.

Acto en Casa Rosada

El jefe de Estado se pronunció de manera vehemente al cerrar un acto en el Museo del Bicentenario, ubicado en el subsuelo de la Casa Rosada y donde se mostró junto a gobernadores.

"Quiero transmitirle a cada argentino que se quede tranquilo, que estamos trabajando y como superamos todos los problemas vamos a superar esto también. Tenemos las herramientas para hacerlo y estamos innovando en otras para poder salir del brete del que el mundo nos ha metido", señaló.

Y añadió: "Le voy a poner el pecho a la inflación, a los que especulan con el dólar y a los que guardan USD 20.000 millones en el campo".

