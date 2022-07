Gobernador de India bebió rio. Foto: NA.

Un gobernador de la India protagonizó una insólita situación al tomar agua de un río contaminado para demostrar que estaba apta para el consumo humano y luego terminar internado con una infección estomacal.

Se trata del jefe de Gobierno de Punjab, Bhagwant Mann, quien fue invitado por el ambientalista Baba Balbir Singh Seechewal a participar de una jornada de limpieza del río Kali Bein: el organizador del evento le ofreció un vaso con agua del cauce, generalmente contaminada con desechos cloacales, publicó la cadena de televisión local NDTV.

El funcionario indio aceptó la invitación y bebió de esa agua mientras viajaba a bordo de un gomón: las imágenes rápidamente se viralizaron en el gigante del sudeste asiático. Horas después, Bhagwant Mann comenzó a sentirse mal y terminó hospitalizado: los médicos diagnosticaron una infección estomacal.

Fuentes del Partido Aam Aadmi (AAP) negaron la versión y afirmaron que el mandatario regional concurrió al hospital para realizarse un chequeo de rutina.

