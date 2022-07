Shonka Dukureh, actriz de Elvis murió a los 44 años. Foto N/A

Fue uno de sus hijos pequeños quien la encontró inconsciente en el dormitorio de su casa en Nashville, Tennessee: salió rápido a pedir ayuda a los vecinos, pero no pudieron salvarla. No se ha informado aún la causa de su muerte, para eso se esperarán los resultados de la autopsia del cuerpo. De todas maneras, la policía de Nashville emitió un comunicado donde se informó que no se habían detectado signos de violencia.

Dukureh nació en septiembre de 1977 en Carolina del Norte, Estados Unidos y desde muy joven se entregó al mundo del teatro.

Su papel en Elvis

La actriz dio vida a la gran Willie Mae Thornton, mucho más más conocida como Big Mama Thornton en la nueva película "Elvis", de Baz Luhrmann.

Shonka Dukureh, actriz de Elvis.

Se trató de su primer papel en la industria del cine. El personaje que fue de la cantante estadounidense de blues y R&B que grabó por primera vez Hound Dog en 1952 y que marca influencia en Elvis Presley. Luego, esa misma canción se haría famosa gracias al Rey del Rock.

El ícono del rock & roll

“Elvis” es uno de los estrenos más recientes y más esperados de la pantalla grande. La película es protagonizada por Austin Butler, y ha sembrado buenas críticas.

Tráiler de Elvis, nueva película de Warner Bros.

Uno de los ejes del film es la influencia controladora de Tom Parker -el agente de Elvis- (es interpretado por Tom Hanks), y otro es la dependencia del cantante a los medicamentos recetados durante sus años actuando en Las Vegas. También, el matrimonio con Priscilla y su relación con su familia.

