Un director de tránsito golpeó salvajemente a su ex pareja. Foto: captura de video.

Otro hecho de violencia de género sucedió en Corrientes luego de que una mujer haya difundido las imágenes en redes sociales sobre la brutal paliza que su expareja le dio en plena vía pública en Itatí.

Con la obtención de las imágenes la policía local pudo detener al hombre que se trataba ni más ni menos que del Director de Tránsito de la Municipalidad de Itatí. Luego de su detención la mujer denunció que no es la primera vez que sucede este tipo de agresiones.

“Esto me sucedió a la salida del boliche. Mi exmarido, el jefe de Tránsito, Mario de Jesús Rodríguez; y su mujer, Lorena Aguayo, sin ningún motivo me tiran cascotes para tirarme de la moto, lo cual lograron, para luego prenderse por mí como esos animales”, relató la mujer.

Allí también indicó que con el hombre está separada desde hace once años por los reiterados ataques que sufrió durante el embarazo. Ahora el nene en cuestión tiene la misma edad con la que sus padres se separaron, pero el director la sigue acosando.

Por el ataque la mujer de Rodríguez también fue detenida ya que en los videos difundidos se visualiza como también golpea a la chica: “Él me pisaba el abdomen mientras me cagaba a sopapos, y ella lo acompañaba con los golpes y rasguños".

"Él no se cansó de golpearme durante nuestro matrimonio, que fue hace doce años, y ahora no me deja hacer mi vida, me atosiga con la enferma que tiene al lado. Simplemente una vergüenza que este golpeador esté ocupando un cargo en la Municipalidad”, expresó con enojo la mujer.

La teoría de la mujer

Para ella esta golpiza está relacionada a la notificación judicial que recibió el hombre en donde se solicita el divorcio y la cuota alimentaria para el menor.

Tras la viralización, el intendente de Itatí decidió informar en sus redes sociales que Rodríguez fue separado de su cargo: “Repudiamos cualquier acto de violencia dentro y fuera de nuestra institución”.

