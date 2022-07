Ataque de RAM a turistas en El Bolsón. Foto: captura video.

La agrupación RAM vuelve a ser noticia en el sur argentino por otro hecho de violencia extrema. En las últimas horas, dos encapuchados ingresaron con armas de fuego a un complejo en El Bolsón e ingresaron a una de las cabañas del camping Kumelén en donde estaba el dueño del lugar junto a su pareja.

Ahora se conoció un video donde Alejandra, una de las víctimas, muestra los destrozos provocados por los encapuchados que ingresaron al predio durante la madrugada del pasado jueves. “¡Quiero que se sepa que acá vinieron a matarnos! Vinieron a quemarnos vivos!”, aseguró.

“Yo quiero que se sepa que esto no fue por un pelotudo que no se dio cuenta y dejó que un colchón se prendiera fuego. Nos entraron, nos asaltaron, nos tiraron dos o tres tiros, trajeron bidones de nafta y los tiraron. Prendieron un colchón, le tiraron nafta a Pablo encima y lo prendieron fuego. Me rompieron el vidrio de toda la casa, rompieron el vidrio de la camioneta, le tiraron nafta adentro y la prendieron fuego”, agregó.

“¡Quiero que se sepa que acá vinieron a matarnos! Vinieron a quemarnos vivos! No fue negligencia nuestra”, exclamó al cierre del video.

Qué se sabe del ataque

Después de robarles dinero en efectivo, los agresores rociaron al hombre con combustible y lo prendieron fuego. La víctima logró apagar las llamas pero quedó con el 20 por ciento de su cuerpo quemado y se encuentra internado.

El ataque fue atribuido a la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a raíz de un cartel que dejaron al salir.

La proclama hallada en el lugar del ataque. Foto: NA.

Según publicó el sitio Noticias del Bolsón, el violento episodio se produjo cerca de las 2 de la madrugada del viernes, cuando los agresores ingresaron al camping con armas y bidones de nafta. Al llegar al complejo, los delincuentes dispararon contra la vivienda de los cuidadores y luego lograron entrar a una de las cabañas rompiendo los vidrios de la ventana.

El Bolsón: dos encapuchados prendieron fuego a un hombre y apuntan a la RAM. Foto: noticias El Bolsón.

Allí estaba Pablo Conti, propietario del complejo, junto a su mujer. De acuerdo al medio local, los agresores amenazaron a la pareja con armas de fuego exigiéndoles dinero. Antes de retirarse, rociaron al hombre y a la cabaña con combustible y prendieron fuego el lugar. “Nunca dijeron más que dame la plata, callate, te mato”, explicó Conti en diálogo con el medio local.

Al escaparse, los delincuentes efectuaron dos tiros, rompieron el vidrio de la camioneta y también incendiaron el vehículo. “A mí me quisieron matar, fue un intento de asesinato. Tiraron dos tiros, que los encontró la policía”, agregó la víctima.

