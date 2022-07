Independiente sumido en un caos. Foto: NA.

Independiente jugará sus próximos partidos como local fuera de Avellaneda y sin público hasta que se produzca la convocatoria a elecciones, evalúan las autoridades de Seguridad de la provincia de Buenos Aires después de los graves incidentes provocados el viernes durante una Asamblea de Socios en la sede del club.

El titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide), Eduardo Aparicio, aseguró que el ministro del área, Sergio Berni, "está más firme que nunca" en esa decisión, también convalidada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La modalidad, en cancha neutral y sin hinchas, comenzará en el encuentro ante Atlético Tucumán, que debía disputarse esta tarde en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y fue suspendido por los disturbios en las inmediaciones de la sede.

"Hasta que no tengamos una fecha para la elecciones, creo no que se van a poder jugar más los partidos ahí. Hay que se coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda", planteó Aparicio.

El responsable de Aprevide adelantó el compromiso de organizar "cuanto antes" el juego suspendido con Atlético, que ya tiene su delegación en Buenos Aires.

"Estamos coordinando con AFA para ver qué estadio se puede utilizar", dijo el funcionario, quien descartó la posibilidad de hacerlo en La Plata, donde mañana se presenta Gimnasia, y abrió la posibilidad de que sea en cancha de Lanús.

Los hinchas reclamando en las calles de Avellaneda. Foto: NA.

Graves incidentes

Los disturbios y enfrentamientos entre simpatizantes y la Policía bonaerense se produjeron cuando se votaba en la sede de la institución el Presupuesto 2022-2023, en una reducida Asamblea convocada por la Comisión Directiva que preside el dirigente sindical Hugo Moyano.

Tras los incidentes, autoridades de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) entendieron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que Independiente y Atlético de Tucumán jueguen mañana en Avellaneda, por lo que resolvieron la suspensión del partido.

