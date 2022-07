Choque en Boedo. Foto: Twitter.

En las primeras horas del sábado, un colectivo de la línea 26 chocó contra cinco autos en el barrio porteño de Boedo.

El siniestro ocurrió en la esquina de México y Yapeyú y se desató cuando el colectivo impactó contra un auto que terminó dando un trompo en la equina de la intersección de la calles.

En uno de los autos viajaban tres personas y una mujer fue internada con un fuerte golpe en su hombro, pero ya está fuera de peligro.

En el video se puede ver como el colectivo continuó su marcha y chocó cuatro autos que estaban estacionado, a los que subió a la vereda. Además, en su paso arrancó un árbol que estaba en la vereda. El colectivo, por la hora que circulaba, llevaba pocos pasajeros.

Se desconocen las causas del accidente y si algunos de los vehículos que participaron del choque pasaron con el semáforo en rojo.

Your browser does not support the video element.

Otro choque en Palermo

Al menos cuatro personas resultaron con contusiones esta mañana cuando un automóvil impactó desde atrás a dos vehículos que estaban detenidos en un semáforo del barrio porteño de Palermo, informaron fuentes policiales y viales.

El hecho ocurrió pasadas las 7 en la esquina del cruce de las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe cuando una camioneta Renault Koleos chocó desde atrás a otros vehículos contra una van Mitsubishi y un Citroën C4, que esperaban detenidos en el semáforo.

Como consecuencia de la colisión, los cuatro ocupantes de los vehículos chocados sufrieron algunas contusiones, pero no hubo que lamentar heridos; mientras que quien conducía la camioneta Renault sufrió un corte leve en una de sus manos.

