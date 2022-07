Fabián Doman habló sobre el escándalo en Independiente. Foto: NA.

El candidato a presidente de Independiente Fabián Doman reiteró su reclamo para que se convoquen a elecciones en el club de Avellaneda y señaló que "era absolutamente previsible" que hubiera incidentes, tal como ocurrieron anoche en las inmediaciones de la sede.

"Independiente es un club que está tomado, es una monarquía donde el presidente no quiere convocar a elecciones porque las pierden, como si fuera otra época de la Argentina cuando alguien decidía cuándo se votaba o cuándo no", sostuvo el periodista.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el postulante opositor indicó que "era absolutamente previsible" que se produjeran incidentes debido al malestar de los hinchas con el presente del Rojo, algo que terminó concretándose en la noche del viernes cuando se votaba en la sede de la institución el Presupuesto 2022-2023, en una reducida Asamblea convocada por la Comisión Directiva que preside el dirigente sindical Hugo Moyano.

"El grito más genuino era en reclamo por elecciones", subrayó Doman, quien afirmó que el club está "varado" en lo que respecta a la convocatoria para renovar autoridades.

Partido suspendido

Asimismo, cuestionó la decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) de suspender el partido que iban a jugar este sábado Independiente y Atlético de Tucumán en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

"Me parece gravísimo que hoy no se pueda jugar el partido porque la seguridad de la Provincia no puede garantizar el espectáculo futbolístico porque un estadio entero va a pedir elecciones", manifestó el candidato a presidente de Independiente.

Ante ello, advirtió que si se jugara a puertas cerradas, "la gente se agolparía afuera" y se preguntó: "¿Independiente no va a jugar nunca más de local hasta que Moyano llame a elecciones?".

Finalmente, Doman señaló que el miércoles próximo habrá una reunión en la que deseó que se fije el cronograma electoral: "Es lo único que va a pacificar la situación".

Noticias relacionadas