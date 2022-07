El estadio de Platense. Foto: NA.

Luego de que se suspendiera el encuentro entre Independiente y Atlético Tucumán por decisión del Aprevide tras los incidentes del viernes en la sede de Avellaneda, finalmente el mismo se disputará este domingo en el estadio de Platense a puertas cerradas.

La decisión de que el club de Avellaneda juegue en campo neutral se da en medio de lo que son las deliberaciones acerca de si deberá mantenerse dicha medida, hasta tanto el club tenga elecciones y se normalice su situación institucional.

De esta manera, mañana desde las 11, en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense), y sin público, Independiente recibirá al Decano que exigió jugar dicho partido ya que la delegación de Tucumán se encuentra en Buenos Aires desde el viernes.

El encuentro suspendido entre #Independiente y Atlético Tucumán se jugará mañana domingo a las 11 hs. en el estadio de Platense. El mismo se realizará sin presencia del público. — C. A. Independiente (@Independiente) July 23, 2022

Las declaraciones

"Hasta que no tengamos una fecha para las elecciones, creo que no se van a poder jugar más los partidos ahí (por el estadio de Independiente). Hay que ser coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda", explicó el titular de Aprevide, Eduardo Aparicio.

