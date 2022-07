"Pipa", Luisana Lopilato. Foto: Netflix.

Manuela “Pipa” Pelari (Luisana Lopilato) ya no es la misma. La mujer que sobrevivió a su paso por la Policía Federal rompiendo las reglas y ocultando trapos sucios, decidió cambiar de vida: así comienza la historia de Pipa, el cierre de la trilogía de películas que protagoniza Lopilato y que se estrenará por Netflix en julio.



Luego de dejar en libertad a la traficante Cornelia Villalba y renunciar a su trabajo, su vida se desmoronó. Su tía decidió rescatarla y llevarla a la Quebrada de Humahuaca, en el norte de Argentina, donde se aisló por 10 años.

Trailer oficial. Video: Netflix.

De qué se trata “Pipa” y cuándo se estrena

En el pueblo encontró la paz, y también una oportunidad de empezar desde cero.

Aunque prometió que nunca volvería a recurrir a la violencia, la muerte de una adolescente la arrastra a un mundo del que creía haber escapado.

El estreno global de Pipa será el 27 de julio, por la plataforma de streaming Netflix. Está dirigida por Alejandro Montiel, basada en el personaje de las novelas de Florencia Etcheves, y en el elenco se destacan Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari, entre otros.



En la película anterior, La corazonada, “Pipa” trabaja con el polémico inspector Francisco Juánez (Joaquín Furriel) para resolver el violento asesinato de una joven de 19 años.

Al mismo tiempo, se enfrenta a la misión de investigar el asesinato de un chico, y su jefe parece ser culpable.

