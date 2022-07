“Orbeez Challenge”: el desafío viral de TikTok que se volvió mortal. Foto: Redes Sociales.

El “Orbeez Challenge”, es un nuevo reto furor en Tik Tok que consiste en disparar bolas llenas de gel a extraños. Si bien puede parecer inofensivo, no lo es, y la policía instó a los usuarios a no participar por su propia seguridad.

En las últimas horas, un joven de 18 años murió en Nueva York luego de que un individuo al que disparó con una pistola de juguete reaccionara con disparos reales que le causaron la muerte.

Según trascendió, el joven habría alcanzado con una lluvia de ellas a un hombre por la espalda que reaccionó "en defensa propia", según declaró, y le disparó con un arma de fuego real.

Dion Middleton, de 45 años, quedó acusado de homicidio involuntario y declaró posteriormente haber recurrido al arma cuando, tras sentir el impacto, se volvió y vio a un joven haciendo un gesto con la mano desde un vehículo plateado que pasaba a su lado.

Algunos vídeos publicados en TikTok y YouTube muestran a jóvenes disparando este tipo de pistolas desde coches en marcha pero no advierten sobre las posibles reacciones de las víctimas del reto por lo que la policía lanzó una advertencia sobre los riesgos que representa.

Una hermana de la víctima reveló al diario New York Daily News que el joven y sus amigos sólo estaban jugando con pistolas de agua para refrescarse: “Simplemente se estaban divirtiendo con una nueva pistola nerf que dispara agua”, explicó.

Aunque se cree que la pistola de agua es más segura que las de aire comprimido que disparan perdigones de plástico, la policía lleva meses previniendo a los adolescentes que participan en el reto de Orbeez.

Bead Blasters shoot gel water beads propelled by a spring-loaded air pump, making them an air rifle. Air rifles are a violation in NYC & are unlawful to possess.



Violators found in possession of these will be issued a criminal summons & the weapon will be confiscated. pic.twitter.com/otLkGAHFu4