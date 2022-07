Shakira y Pique estuvieron 12 años en pareja. Foto: archivo Google.

Luego de conocerse la propuesta de Shakira a Piqué, que consiste en darle 2 millones de dólares para que la deje irse a vivir a Estados Unidos con sus hijos Sasha y Milán, todo indica que el jugador accedió. Es que los niños están muy expuestos mediáticamente, sufriendo acosos de la prensa y presión medíatica, perjudicándolos en el día a día.

Gerard se sinceró durante una entrevista en España y contó que estrategias utilizan para sobrellevar la presión de los medios de comunicación y el día a día con los niños.

“Tienen un papá número uno y una mamá número uno. Debe ser difícil para ellos”, explicó.

Luego siguió en reflexión sobre su vida pasada y como se manejan actualmente con los niños: “Recuerdo que mi papá no me dejaba ganar nunca y en cambio, con Shaki a veces los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran papás no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”.

Piqué junto a sus hijos. Foto: instagram/3gerardpique.

También habló sobre lo que creen correcto para que sus hijos puedan crecer sin tantas presiones. Dijo Piqué: “Creo que es importante que a veces tengan victorias personales, aunque sea en casa. Jugando al fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar, porque ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen esas victorias personales dentro”.

“Es lo que es y han nacido con eso”, dijo con cierto tono de resignación.

Piqué en su auto con "Shakira"

La relación entre el jugador y la cantante no parece estar del todo terminada. Recientemente se difundió un video en el que se lo puede ver escuchando "Inevitable", una de las canciones más populares de la artista colombiana, a todo volumen y dentro de su auto.

“Vaya temazo”, le grita la persona que lo graba. Piqué no se da por aludido. Mientras, se puede escuchar de fondo la canción que, justamente, fue cambiada por la cantante hace tiempo para referirse a -en ese entonces- su amor.

Your browser does not support the video element.

Gerard Piqué escuchando a Shakira. Video: redes sociales.

En "Inevitable", Shakira entona “No sé preparar café y no entiendo de fútbol”. Pero durante un concierto en París cambió la letra por “Gracias al número 3 ahora entiendo de fútbol”, y agregó: “No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el sol”.

El video fue viralizado en las redes sociales y algunos usuarios señalaron que podría tratarse de un trabajo audiovisual editado.

