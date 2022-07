Wanda y Zaira en Ibiza. Fotos: instagram/wanda_nara.

Como es habitual, las hermanas Nara, se las arreglan perfectamente para llamar la atención. Y por supuesto, que eso sucede generalmente en las redes sociales. Luego del shock por la viralizacion del topless de Wanda, y lejos de "calmarse las aguas", ahora ellas siguen adelante y muestran unas micro bikinis que quitan la respieración.

La rubia y la morocha siguen apostando a los reels y fotos ultra sexys, mientras -de paso- disfrutan de sus vacaciones en Ibiza.

Pese a que Zaira suele tener un perfil bajo, esta vez se ha animado a ir un poco "más allá". Y claro que sorprendio, a propios y a extraños. Las famosas hermanas prendieron fuego las redes al lucir la misma malla enteriza, color rosa, y "al límite".

Posando con la misma malla. Fotos: instagram @wanda_nara y @zaira.nara.

Pero las fotos no parecen ser suficientes para las Nara. Es que no solo saben mostrarse listas para la playa. De hecho, ambas lucieron recientemente un look "más subido de tono".

Zaira en micro bikini. Fotos: instagram/zaira.nara

Fue cuando Wanda posó con un impactante body transparente, en plena noche de Ibiza. Ella sabe que muchas veces es mejor insinuar que mostrar, de modo tal que todo quedó disimulado con un emoji de un león, acompañado de la frase "La rubia y la morocha".

"La rubia y la morocha". Foto: instagram/wanda_nara

Wanda Nara vuelve a la TV Argentina

¿Todo esto es para llamar la atención dados los nuevos planes profesionales de Wanda? Es muy posible, ya que está confirmado que ella vuelve a la TV argentina para participar en "¿Quién es la máscara?".

En el reality habrá importantes figuras del mundo del espectáculo que cantarán ante las cámaras disfrazados -de pies a cabeza- con trajes muy elaborados sin dar indicio de quién se trata. El programa será emitido por Telefé y estará conducido por Natalia Orerio.

Wanda tratará de descubrir de quién se trata cada persona que sale a cantar, y dijo: “Estoy muy entusiasmada de volver a la televisión argentina con un programa tan exitoso a nivel mundial. Me encanta formar parte del canal de la familia con un proyecto que genera un nuevo desafío en mi carrera”.

